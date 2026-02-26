"Кяпаз" и "Сабах" оштрафованы за нарушения дисциплины

Дисциплинарный комитет AФФA наложил штрафы на клубы "Кяпаз" и "Сабах".

Как сообщает İdman.Biz, решение было принято на заседании комитета.

В XVII туре Лиги резервистов игрок "Кяпаз-2" Нихад Исагов был удален с поля прямой красной карточкой за провокации и агрессивные действия. Он дисквалифицирован на шесть матчей, а клуб оштрафован на 300 манатов.

Игрок "Сабах-2" Хамзаалы Микайылов также получил прямую красную карточку за нарушение правил и не сможет участвовать в двух следующих матчах. Клубу назначен штраф в 150 манатов.

Кроме того, тренер "Сабаха" Дин Халилович был удален с поля за протест против судьи и дисквалифицирован на два матча. За это клуб должен выплатить 500 манатов.