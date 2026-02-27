Камило Дуран возвращается в строй: лидер "Карабаха" возобновляет тренировки

Колумбийский нападающий "Карабаха" Камило Дуран, получивший повреждение в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла" (2:3), успешно завершил процесс восстановления и готов вернуться на поле.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, медицинский штаб подтвердил полное выздоровление футболиста, и в ближайшее время он приступит к занятиям в общей группе.

Напомним, что 22-летний форвард был вынужден покинуть поле во втором тайме напряженной встречи в Англии. Несмотря на опасения, травма оказалась несерьезной, и Дуран сможет помочь команде в предстоящих турах Премьер-лиги Азербайджана и матчах Кубка страны.