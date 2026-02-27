27 Февраля 2026
Азербайджан установил исторический рекорд в рейтинге УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
27 Февраля 2026 09:49
Азербайджан добился рекордного показателя в рейтинге коэффициентов УЕФА. После завершения стадии стыковых матчей плей-офф еврокубков наша страна завершила сезон 2025/2026 на 27-й строчке с активом 22,937 балла, сообщает İdman.Biz.

Данный результат является самым высоким показателем за всю историю участия Азербайджана в пятилетнем цикле рейтинга (предыдущий рекорд составлял 20,125 балла). Благодаря 5,812 балла, набранным в текущем сезоне, Азербайджан сумел опередить в таблице Россию, Словакию и Болгарию.

Основной вклад в этот успех внес "Карабах", который первым из азербайджанских клубов дошел до стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, принеся в копилку 4,687 балла. Остальные представители страны распределили вклад следующим образом: "Сабах" добавил 0,625 балла, "Араз-Нахчыван" — 0,375 балла, а "Зиря" — 0,125 балла.

İdman.Biz
