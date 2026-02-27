27 Февраля 2026
Главный тренер "Сумгайыта": "Не могу поверить, что пропустили такие простые голы"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Февраля 2026 18:37
Главный тренер "Сумгайыта": "Не могу поверить, что пропустили такие простые голы"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение от "Кяпаза" в 22-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, сербский специалист поздравил соперника с победой и признал, что его команда провела крайне неудачный матч. "Поздравляю "Кяпаз" с победой. В первом тайме мы провели худшую игру в этом сезоне. Не могу поверить, что пропустили такие простые голы. Во втором тайме пытались собраться, но полученная красная карточка все изменила. Впереди кубковый матч, постараемся переключить внимание на него", - заявил Илич.

Отметим, что встреча "Кяпаз" - "Сумгайыт" в Гяндже завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

