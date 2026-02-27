27 Февраля 2026
RU

Андрей Демченко: "Пропустили от "Зиря" по собственной вине"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Февраля 2026 22:23
12
Андрей Демченко: "Пропустили от "Зиря" по собственной вине"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Андрей Демченко прокомментировал поражение в матче 22-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Зиря" (0:1),

Как сообщает İdman.Biz, наставник нахчыванского клуба заявил, что его команда пропустила решающий мяч из-за собственной ошибки. "Мы сыграли не так уж плохо. У нас были хорошие возможности забить и добиться победы. Но в футболе есть правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Все то, что произошло, это результат наших собственных ошибок. Тем не менее на поле наша команда выглядела лучше и была более мотивированной", - сказал Демченко.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рашад Садыхов: "Все внимание должны направить на кубковый матч с "Сумгайытом"
21:23
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Все внимание должны направить на кубковый матч с "Сумгайытом"

Главный тренер "Зиря" прокомментировал победу над "Араз-Нахчываном"

Азер Багиров: "Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке"
19:21
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке"

Кяпаз" реализовал план на игру и уверенно обыграл "Сумгайыт"

Главный тренер "Сумгайыта": "Не могу поверить, что пропустили такие простые голы"
18:37
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сумгайыта": "Не могу поверить, что пропустили такие простые голы"

Саша Илич прокомментировал поражение от "Кяпаза"

Камило Дуран возвращается в строй: лидер "Карабаха" возобновляет тренировки
18:05
Азербайджанский футбол

Камило Дуран возвращается в строй: лидер "Карабаха" возобновляет тренировки

Медицинский штаб агдамцев дал "зеленый свет" колумбийскому легионеру
Азербайджан установил исторический рекорд в рейтинге УЕФА - ВИДЕО
09:49
Азербайджанский футбол

Азербайджан установил исторический рекорд в рейтинге УЕФА - ВИДЕО

По итогам еврокубкового сезона страна заняла 27-е место
Алексей Кащук может продолжить карьеру на родине
26 Февраля 22:06
Азербайджанский футбол

Алексей Кащук может продолжить карьеру на родине

Полузащитник "Карабаха" попал в сферу интересов одного из клубов украинской Премьер-лиги

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной