Андрей Демченко: "Пропустили от "Зиря" по собственной вине"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Андрей Демченко прокомментировал поражение в матче 22-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Зиря" (0:1),

Как сообщает İdman.Biz, наставник нахчыванского клуба заявил, что его команда пропустила решающий мяч из-за собственной ошибки. "Мы сыграли не так уж плохо. У нас были хорошие возможности забить и добиться победы. Но в футболе есть правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Все то, что произошло, это результат наших собственных ошибок. Тем не менее на поле наша команда выглядела лучше и была более мотивированной", - сказал Демченко.