Рашад Садыхов: "Все внимание должны направить на кубковый матч с "Сумгайытом"

27 Февраля 2026
Азербайджанский футбол
27 Февраля 2026 21:23
Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов подвел итоги матча 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по фтуболу против "Араз-Нахчывана", завершившегося победой его команды со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, наставник отметил важность добытых трех очков. "Мы одержали очень важную победу. Благодарю своих футболистов за проявленный характер. Обе команды хорошо боролись на поле. Встречались два коллектива одного уровня, которые ведут борьбу за путевки в еврокубки. Важно было сохранить дисциплину до конца и добиться победы. Слава Богу, нам это удалось", - заявил Садыхов.

Специалист подчеркнул, что теперь команда должна переключиться на Кубок Азербайджана. "Впереди нас ждет важный кубковый матч с "Сумгайытом". Все внимание должны направить на эту игру. После этого начнем подготовку к третьему кругу чемпионата", - отметил он.

Садыхов также высказался о предстоящем сопернике: "Мне кажется, что в сегодняшнем матче с "Кяпазом" после красной карточки тренер "Сумгайыта" уже думал о кубковой встрече. Наверное, я бы на его месте поступил так же. Мы не ждем уставшего соперника через три дня. Сегодня мы потратили много сил, поэтому должны как можно быстрее восстановиться".

