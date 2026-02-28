28 Февраля 2026
RU

Замиг Алиев: "Пока возвращаться в Азербайджан не планирую"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Февраля 2026 09:15
13
Замиг Алиев: "Пока возвращаться в Азербайджан не планирую"

Футболист сборной Азербайджана Замиг Алиев, выступающий в чемпионате Албании за "Эгнатию", прокомментировал слухи о возможном трансфере и поделился мнением о Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, защитник подтвердил интерес со стороны зарубежных клубов. "Да, были предложения из Украины и Турции, но клубы не смогли договориться. Зимой я тоже был близок к уходу из "Эгнатии", однако в последний момент было принято решение остаться. Сейчас я полностью сосредоточен на своей работе", - цитирует слова Алиева sportinfo.az.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении на родину, футболист отметил: "С момента моего перехода в Албанию мной интересовались и хотели видеть в составе азербайджанские клубы. Благодарен всем за интерес. Но моя главная цель - продолжать карьеру за пределами страны. Пока возвращаться в Азербайджан не планирую".

Также Алиев высказался о текущем сезоне Премьер-лиги. "Со стороны чемпионат выглядит интересно, особенно борьба в верхней пятерке. В этом сезоне "Сабах" достойно конкурирует с "Карабахом". Видна работа тренера. "Карабах" из-за участия в Лиге чемпионов не всегда мог полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве, и соперники этим пользуются. Но я не думаю, что "Карабах" упустит чемпионство, которое удерживает уже много лет", - подчеркнул защитник.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Капитан "Шамахы": "С "Нефтчи" нужно быть внимательными"
00:45
Азербайджанский футбол

Капитан "Шамахы": "С "Нефтчи" нужно быть внимательными"

Матч 22-го тура пройдет 28 февраля

Андрей Демченко: "Пропустили от "Зиря" по собственной вине"
27 Февраля 22:23
Азербайджанский футбол

Андрей Демченко: "Пропустили от "Зиря" по собственной вине"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" прокомментировал поражение в 22-м туре

Рашад Садыхов: "Все внимание должны направить на кубковый матч с "Сумгайытом"
27 Февраля 21:23
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Все внимание должны направить на кубковый матч с "Сумгайытом"

Главный тренер "Зиря" прокомментировал победу над "Араз-Нахчываном"

Азер Багиров: "Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке"
27 Февраля 19:21
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке"

Кяпаз" реализовал план на игру и уверенно обыграл "Сумгайыт"

Главный тренер "Сумгайыта": "Не могу поверить, что пропустили такие простые голы"
27 Февраля 18:37
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сумгайыта": "Не могу поверить, что пропустили такие простые голы"

Саша Илич прокомментировал поражение от "Кяпаза"

Камило Дуран возвращается в строй: лидер "Карабаха" возобновляет тренировки
27 Февраля 18:05
Азербайджанский футбол

Камило Дуран возвращается в строй: лидер "Карабаха" возобновляет тренировки

Медицинский штаб агдамцев дал "зеленый свет" колумбийскому легионеру

Самое читаемое

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной