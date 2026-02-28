Замиг Алиев: "Пока возвращаться в Азербайджан не планирую"

Футболист сборной Азербайджана Замиг Алиев, выступающий в чемпионате Албании за "Эгнатию", прокомментировал слухи о возможном трансфере и поделился мнением о Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, защитник подтвердил интерес со стороны зарубежных клубов. "Да, были предложения из Украины и Турции, но клубы не смогли договориться. Зимой я тоже был близок к уходу из "Эгнатии", однако в последний момент было принято решение остаться. Сейчас я полностью сосредоточен на своей работе", - цитирует слова Алиева sportinfo.az.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении на родину, футболист отметил: "С момента моего перехода в Албанию мной интересовались и хотели видеть в составе азербайджанские клубы. Благодарен всем за интерес. Но моя главная цель - продолжать карьеру за пределами страны. Пока возвращаться в Азербайджан не планирую".

Также Алиев высказался о текущем сезоне Премьер-лиги. "Со стороны чемпионат выглядит интересно, особенно борьба в верхней пятерке. В этом сезоне "Сабах" достойно конкурирует с "Карабахом". Видна работа тренера. "Карабах" из-за участия в Лиге чемпионов не всегда мог полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве, и соперники этим пользуются. Но я не думаю, что "Карабах" упустит чемпионство, которое удерживает уже много лет", - подчеркнул защитник.