АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня состоится ряд матчей в ведущих футбольных лигах Европы и Азербайджана.
Как передает İdman.Biz, 1 марта болельщиков ждет насыщенная программа встреч в Мисли Премьер-лиге, а также в чемпионатах Турции, Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Мисли Премьер-лига
16:30 "Туран Товуз" – "Имишли"
19:00 "Карабах" – "Сабах"
Турция, Суперлига
17:00 "Генчлербирлиги" – "Кайсериспор"
21:00 "Антальяспор" – "Фенербахче"
21:00 "Самсунспор" – "Газиантеп"
Англия, Премьер-лига
18:00 "Брайтон" – "Ноттингем Форест"
18:00 "Фулхэм" – "Тоттенхэм"
18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"
20:30 "Арсенал" – "Челси"
Испания, Ла Лига
17:00 "Эльче" – "Эспаньол"
19:15 "Валенсия" – "Осасуна"
21:30 "Реал Бетис" – "Севилья"
23:59 "Жирона" – "Сельта"
Италия, Серия А
15:30 "Кремонезе" – "Милан"
18:00 "Сассуоло" – "Аталанта"
21:00 "Торино" – "Лацио"
23:45 "Рома" – "Ювентус"
Германия, Бундеслига
18:30 "Штутгарт" – "Вольфсбург"
20:30 "Айнтрахт Франкфурт" – "Фрайбург"
22:30 "Гамбург" – "Лейпциг"
Франция, Лига 1
18:00 "Париж" – "Ницца"
20:15 "Лилль" – "Нант"
20:15 "Лорьян" – "Осер"
20:15 "Мец" – "Брест"
23:45 "Марсель" – "Лион"