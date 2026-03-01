АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня состоится ряд матчей в ведущих футбольных лигах Европы и Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, 1 марта болельщиков ждет насыщенная программа встреч в Мисли Премьер-лиге, а также в чемпионатах Турции, Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Мисли Премьер-лига

16:30 "Туран Товуз" – "Имишли"

19:00 "Карабах" – "Сабах"

Турция, Суперлига

17:00 "Генчлербирлиги" – "Кайсериспор"

21:00 "Антальяспор" – "Фенербахче"

21:00 "Самсунспор" – "Газиантеп"

Англия, Премьер-лига

18:00 "Брайтон" – "Ноттингем Форест"

18:00 "Фулхэм" – "Тоттенхэм"

18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"

20:30 "Арсенал" – "Челси"

Испания, Ла Лига

17:00 "Эльче" – "Эспаньол"

19:15 "Валенсия" – "Осасуна"

21:30 "Реал Бетис" – "Севилья"

23:59 "Жирона" – "Сельта"

Италия, Серия А

15:30 "Кремонезе" – "Милан"

18:00 "Сассуоло" – "Аталанта"

21:00 "Торино" – "Лацио"

23:45 "Рома" – "Ювентус"

Германия, Бундеслига

18:30 "Штутгарт" – "Вольфсбург"

20:30 "Айнтрахт Франкфурт" – "Фрайбург"

22:30 "Гамбург" – "Лейпциг"

Франция, Лига 1

18:00 "Париж" – "Ницца"

20:15 "Лилль" – "Нант"

20:15 "Лорьян" – "Осер"

20:15 "Мец" – "Брест"

23:45 "Марсель" – "Лион"