1 Марта 2026
RU

АФИША футбольных матчей на сегодня

Азербайджанский футбол
Новости
1 Марта 2026 10:48
14
АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня состоится ряд матчей в ведущих футбольных лигах Европы и Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, 1 марта болельщиков ждет насыщенная программа встреч в Мисли Премьер-лиге, а также в чемпионатах Турции, Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Мисли Премьер-лига
16:30 "Туран Товуз" – "Имишли"
19:00 "Карабах" – "Сабах"

Турция, Суперлига
17:00 "Генчлербирлиги" – "Кайсериспор"
21:00 "Антальяспор" – "Фенербахче"
21:00 "Самсунспор" – "Газиантеп"

Англия, Премьер-лига
18:00 "Брайтон" – "Ноттингем Форест"
18:00 "Фулхэм" – "Тоттенхэм"
18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"
20:30 "Арсенал" – "Челси"

Испания, Ла Лига
17:00 "Эльче" – "Эспаньол"
19:15 "Валенсия" – "Осасуна"
21:30 "Реал Бетис" – "Севилья"
23:59 "Жирона" – "Сельта"

Италия, Серия А
15:30 "Кремонезе" – "Милан"
18:00 "Сассуоло" – "Аталанта"
21:00 "Торино" – "Лацио"
23:45 "Рома" – "Ювентус"

Германия, Бундеслига
18:30 "Штутгарт" – "Вольфсбург"
20:30 "Айнтрахт Франкфурт" – "Фрайбург"
22:30 "Гамбург" – "Лейпциг"

Франция, Лига 1
18:00 "Париж" – "Ницца"
20:15 "Лилль" – "Нант"
20:15 "Лорьян" – "Осер"
20:15 "Мец" – "Брест"
23:45 "Марсель" – "Лион"

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Сабах"
11:26
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Сабах"

В Баку состоится ключевая встреча 22-го тура Премьер-лиги

Капитан "Карабаха": "Знаю, что мы должны победить "Сабах"
10:31
Азербайджанский футбол

Капитан "Карабаха": "Знаю, что мы должны победить "Сабах"

Абдулла Зубир высказался перед матчем с "Сабахом"

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" против "Имишли"
10:00
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" против "Имишли"

Матч пройдет на "Азерсун Арене"

Женская сборная Азербайджана по футболу примет команду Северной Македонии
03:36
Азербайджанский футбол

Женская сборная Азербайджана по футболу примет команду Северной Македонии

Матч пройдет на стадионе Liv Bona Dea Arena
Замиг Алиев: "Пока возвращаться в Азербайджан не планирую"
28 Февраля 09:15
Азербайджанский футбол

Замиг Алиев: "Пока возвращаться в Азербайджан не планирую"

Защитник сборной рассказал о трансферных предложениях и оценил чемпионат страны

Капитан "Шамахы": "С "Нефтчи" нужно быть внимательными"
28 Февраля 00:45
Азербайджанский футбол

Капитан "Шамахы": "С "Нефтчи" нужно быть внимательными"

Матч 22-го тура пройдет 28 февраля

Самое читаемое

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 16:23
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

"Ференцварош" и "Брага" вылетали от агдамцев, а теперь сошлись в очном противостоянии