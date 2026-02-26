26 Февраля 2026
Чемпионку Европы по фигурному катанию заподозрили в насилии над детьми

26 Февраля 2026 01:47
Чемпионка Европы 2004 года в женском одиночном катании Юлия Шебештьен оказалась в центре скандала. Бывшую венгерскую фигуристку и действующего тренера подозревают в психологическом и физическом насилии над несовершеннолетними спортсменами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Telex, обвинения в адрес экс-спортсменки впервые прозвучали еще в 2023 году. В прошлом году полиция завершила расследование и пришла к выводу, что имела место угроза жизни несовершеннолетним. Материалы были переданы в прокуратуру.

По данным источника, венгерская прокуратура допросила одного человека по трем эпизодам предполагаемого преступления. Подозреваемая обжаловала обвинения, однако ее жалоба была признана необоснованной.

Юлия Шебештьен выступала на четырех Олимпийских играх. Помимо титула чемпионки Европы 2004 года, в ее активе также бронзовая медаль континентального первенства 2003 года.

