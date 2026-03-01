1 Марта 2026
Шесть азербайджанских дзюдоистов поборются за медали на турнире Большого шлема

Дзюдо
Новости
1 Марта 2026 09:00
Шесть азербайджанских дзюдоистов поборются за медали на турнире Большого шлема

Состоится заключительный соревновательный день турнира Большого шлема по дзюдо.

Как передает İdman.Biz, в воскресенье на татами выйдут шесть представителей Азербайджана, которые поборются за медали в четырех весовых категориях среди мужчин и женщин.

В весе до 90 кг в 1/16 финала Мурад Фатиев встретится с Владом Вишаном из Румынии. В категории до 100 кг в 1/16 финала Аждар Багиров сразится с Эрназаром Сарсенбаевым из Узбекистана, а в 1/8 финала Зелим Коцоев выйдет на победителя пары Торнике Поладишвили из Грузии и Бахтовара Бобохонова из Таджикистана.

В супертяжелом весе свыше 100 кг в 1/8 финала Джамал Гамзатханов встретится с Ритиком Кумаром из Индии, а Кянан Насибов поборется с победителем противостояния Гела Заалишвили из Грузии и Исломбека Равшанкулава из Узбекистана.

В женской категории свыше 78 кг в 1/16 финала Мадина Кайсинова проведет поединок против Умиды Нигматовой из Узбекистана.

