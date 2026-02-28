28 Февраля 2026
RU

Назир Талыбов: "Советы диетолога помогают комфортно соблюдать пост" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Дзюдо
Новости
28 Февраля 2026 11:57
16
Назир Талыбов: "Советы диетолога помогают комфортно соблюдать пост" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

С началом месяца Рамазан для многих атлетов актуализируется вопрос совмещения поста с профессиональным спортом. Насколько это влияет на самочувствие и результаты в индивидуальных видах спорта?

Своим опытом с Idman.Biz поделился двукратный обладатель Кубка Европы по дзюдо, победитель последнего чемпионата страны Назир Талыбов:

"Я соблюдаю пост с первого дня Рамазана. Благодаря советам профессионального диетолога я не чувствую дискомфорта даже во время самых тяжелых тренировок. Главная проблема - это сильная жажда после занятий, так как организм теряет много жидкости.

Однако я нашел эффективный способ восстановления. Открывая пост, я сразу съедаю хурму и выпиваю 300 мл воды, а перед основным приемом пищи обязательно съедаю ложку меда. В моем рационе в обязательном порядке присутствует суп. Я полностью отказался от газированных напитков, особенно с подсластителями, так как они лишь провоцируют жажду.

Нам подбирают пищу с высоким содержанием протеина. Правильно составленное меню помогает комфортно переносить пост и сохранять работоспособность на тренировках, какими бы изнурительными они ни были", — отметил Назир Талыбов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хидаят Гейдаров снят с соревнований Большого Шлема в Ташкенте
11:18
Дзюдо

Хидаят Гейдаров снят с соревнований Большого Шлема в Ташкенте

Спортсмен должен был встретиться с Аруном Кумаром
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Большого шлема в Ташкенте
09:42
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Большого шлема в Ташкенте

Наши спортсмены начнут борьбу с разных стадий
Рашад Набиев поздравил азербайджанских дзюдоистов с успехом на Большом шлеме
27 Февраля 22:56
Дзюдо

Рашад Набиев поздравил азербайджанских дзюдоистов с успехом на Большом шлеме

Глава федерации отметил успехи азербайджанских дзюдоистов
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов завоевал "золото" Большого шлема
27 Февраля 17:51
Дзюдо

Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов завоевал "золото" Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

В первый день соревнований в Узбекистане мужская сборная Азербайджана по дзюдо обеспечила себе две медали в одной весовой категории
Мовлуд Миралиев: "Азербайджанский финал в Ташкенте - это круто!" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
27 Февраля 16:21
Дзюдо

Мовлуд Миралиев: "Азербайджанский финал в Ташкенте - это круто!" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Бронзовый призер Олимпиады о предстоящей схватке Балабея Агаева и Ахмеда Юсифова за "золото" Большого шлема
Турнир Большого шлема: определены соперники азербайджанских дзюдоистов
26 Февраля 19:22
Дзюдо

Турнир Большого шлема: определены соперники азербайджанских дзюдоистов

Азербайджан будет представлен 18 дзюдоистами в 12 весовых категориях

Самое читаемое

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной