Назир Талыбов: "Советы диетолога помогают комфортно соблюдать пост" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

С началом месяца Рамазан для многих атлетов актуализируется вопрос совмещения поста с профессиональным спортом. Насколько это влияет на самочувствие и результаты в индивидуальных видах спорта?

Своим опытом с Idman.Biz поделился двукратный обладатель Кубка Европы по дзюдо, победитель последнего чемпионата страны Назир Талыбов:

"Я соблюдаю пост с первого дня Рамазана. Благодаря советам профессионального диетолога я не чувствую дискомфорта даже во время самых тяжелых тренировок. Главная проблема - это сильная жажда после занятий, так как организм теряет много жидкости.

Однако я нашел эффективный способ восстановления. Открывая пост, я сразу съедаю хурму и выпиваю 300 мл воды, а перед основным приемом пищи обязательно съедаю ложку меда. В моем рационе в обязательном порядке присутствует суп. Я полностью отказался от газированных напитков, особенно с подсластителями, так как они лишь провоцируют жажду.

Нам подбирают пищу с высоким содержанием протеина. Правильно составленное меню помогает комфортно переносить пост и сохранять работоспособность на тренировках, какими бы изнурительными они ни были", — отметил Назир Талыбов.