Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Большого шлема в Ташкенте

Сегодня на турнире Большого шлема по дзюдо в Ташкенте на татами выйдут четыре представителя Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в мужской части соревнований в весовой категории до 73 кг Камран Сулейманов начнет выступление с 1/32 финала поединком против японца Шусукэ Утимуры. В категории до 81 кг Омар Раджабли вступит в борьбу с 1/16 финала, где встретится с румыном Адрианом Сулкой.

В женском турнире в весе до 63 кг Фидан Ализаде проведет схватку 1/16 финала против представительницы Узбекистана Севинч Исоковой. В категории до 70 кг Судоба Агаева на стадии 1/16 финала встретится с россиянкой Камилой Бадуровой.

Отметим, что Большой шлем завершится 1 марта.