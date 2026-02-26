В США лыжники спасли тонувшего в снегу человека - ВИДЕО

В американском штате Калифорния на горнолыжном курорте "Палисадес Тахо" двое спортсменов спасли мужчину, который едва не задохнулся под толщей снега. Благодаря бдительности лыжников удалось избежать трагедии в опасной зоне катания.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, спортсмены заметили кончики лыж, торчащие из глубокого сугроба, и немедленно бросились на помощь.

Лыжники без промедления начали раскапывать снежный завал вручную, чтобы освободить пострадавшего. В результате оперативных действий мужчину удалось вовремя извлечь на поверхность. Сообщается, что его жизни больше ничего не угрожает.