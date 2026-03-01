Девять борцов представят Азербайджан в заключительный день турнира в Тиране

В Тиране продолжается рейтинговый турнир по борьбе "Мухаммет Мало", где сегодня на ковер выйдут девять представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Как передает İdman.Biz, в весовой категории до 55 кг в 1/8 финала Рашад Мамедов встретится с Уланом Муратбек Уулу из Кыргызстана. В категории до 60 кг в 1/8 финала Нихат Мамедли сразится с Максвеллом Хоппером Блэком из США, а Нихад Гулузаде - с Акжолом Туяковым из Казахстана.

В весе до 72 кг Руслан Нуруллаев в 1/8 финала встретится с индийцем Соуравом Раной. В категории до 82 кг Тунджай Везирзаде поборется с Алмиром Толебаевым из Казахстана. В весе до 97 кг Мурад Ахмедиев начнет турнир со стадии 1/8 финала, а Магомед Ахмедиев проведет схватку 1/16 финала против Артура Саргсяна, выступающего под эгидой UWW.

В супертяжелой категории до 130 кг Бека Канделаки в 1/8 финала встретится с Алимханом Сиздиковым из Казахстана, а Сархан Мамедов - с Али Ильясовым, представляющим UWW.

На данный момент в активе сборной Азербайджана шесть медалей: одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Чемпионом стал Зия Бабашов в весе до 63 кг. Серебряные награды завоевали Сакит Гулиев и Рашид Бабазаде, а бронзовые медали на счету Ислама Базарганова, Джабраила Гаджиева и Арсения Джиоева.