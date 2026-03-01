1 Марта 2026
RU

Девять борцов представят Азербайджан в заключительный день турнира в Тиране

Борьба
Новости
1 Марта 2026 11:45
15
Девять борцов представят Азербайджан в заключительный день турнира в Тиране

В Тиране продолжается рейтинговый турнир по борьбе "Мухаммет Мало", где сегодня на ковер выйдут девять представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Как передает İdman.Biz, в весовой категории до 55 кг в 1/8 финала Рашад Мамедов встретится с Уланом Муратбек Уулу из Кыргызстана. В категории до 60 кг в 1/8 финала Нихат Мамедли сразится с Максвеллом Хоппером Блэком из США, а Нихад Гулузаде - с Акжолом Туяковым из Казахстана.

В весе до 72 кг Руслан Нуруллаев в 1/8 финала встретится с индийцем Соуравом Раной. В категории до 82 кг Тунджай Везирзаде поборется с Алмиром Толебаевым из Казахстана. В весе до 97 кг Мурад Ахмедиев начнет турнир со стадии 1/8 финала, а Магомед Ахмедиев проведет схватку 1/16 финала против Артура Саргсяна, выступающего под эгидой UWW.

В супертяжелой категории до 130 кг Бека Канделаки в 1/8 финала встретится с Алимханом Сиздиковым из Казахстана, а Сархан Мамедов - с Али Ильясовым, представляющим UWW.

На данный момент в активе сборной Азербайджана шесть медалей: одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Чемпионом стал Зия Бабашов в весе до 63 кг. Серебряные награды завоевали Сакит Гулиев и Рашид Бабазаде, а бронзовые медали на счету Ислама Базарганова, Джабраила Гаджиева и Арсения Джиоева.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Зия Бабашов - победитель рейтингового турнира в Тиране - ОБНОВЛЕНО
28 Февраля 23:56
Борьба

Зия Бабашов - победитель рейтингового турнира в Тиране - ОБНОВЛЕНО

Сакит Гулиев завоевал "серебро"
Мария Стадник обратилась к руководству Федерации борьбы Азербайджана
27 Февраля 23:39
Борьба

Мария Стадник обратилась к руководству Федерации борьбы Азербайджана

Спортсменка отреагировала на назначение на пост главного тренера

Азербайджанские "классики" неудачно выступили в Тиране – ОБНОВЛЕНО
27 Февраля 17:39
Борьба

Азербайджанские "классики" неудачно выступили в Тиране – ОБНОВЛЕНО

Все трое представителей Азербайджана проиграли на ранней стадии соревнований
Рашид Бабазаде: "Травма ребра и нехватка опыта помешали победить в финале"
27 Февраля 12:40
Борьба

Рашид Бабазаде: "Травма ребра и нехватка опыта помешали победить в финале"

Азербайджанский борец прокомментировал свое выступление на турнире в Тиране
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" на турнире в Тиране – ОБНОВЛЕНО
26 Февраля 23:18
Борьба

Азербайджанский борец завоевал "бронзу" на турнире в Тиране – ОБНОВЛЕНО

Еще одна медаль в копилке страны!
Азербайджанский борец стал призером турнира в Тиране
25 Февраля 22:32
Борьба

Азербайджанский борец стал призером турнира в Тиране

Бабазаде и Базарганов пополнили копилку наград в Албании

Самое читаемое

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 16:23
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

"Ференцварош" и "Брага" вылетали от агдамцев, а теперь сошлись в очном противостоянии