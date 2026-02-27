28 Февраля 2026
Мария Стадник обратилась к руководству Федерации борьбы Азербайджана

27 Февраля 2026 23:39
Мария Стадник обратилась к руководству Федерации борьбы Азербайджана

Многократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по борьбе Мария Стадник поблагодарила руководство федерации за оказанное доверие.

Как передает İdman.Biz, таким образом титулованная азербайджанская спортсменка отреагировала на назначение на пост главного тренера сборной Азербайджана по борьбе среди девушек до 15 и 17 лет.

"Большое спасибо за то, что назначили меня главным тренером команд U-15 и U-17. Это новый опыт для меня. Я знаю, что во время выступлений на соревнованиях меня поддерживали и за меня болели многие люди. Теперь, на этом новом этапе моей жизни, надеюсь и на вашу поддержку", - написала в соцсетях Стадник.

İdman.Biz
