26 Февраля 2026
Азербайджанский борец стал призером турнира в Тиране

Борьба
Новости
25 Февраля 2026 22:32
32
Азербайджанский борец стал призером турнира в Тиране

Азербайджанский борец вольного стиля Рашид Бабазаде стал серебряным призером международного рейтингового турнира "Мухамет Мало", проходящего в столице Албании Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 65 кг, дошел до финала соревнований, где уступил представителю Индии, чемпиону мира среди спортсменов до 23 лет Сучету Сучету со счетом 0:10. В итоге Бабазаде поднялся на вторую ступень пьедестала.

Еще одну медаль для сборной Азербайджана завоевал Ислам Базарганов. В поединке за третье место в весовой категории до 57 кг он одержал уверенную победу над индийцем Акшаем Танаджи Дхере со счетом 9:2 и стал бронзовым призером турнира.

İdman.Biz
