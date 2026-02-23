Мария Стадник получила новую должность в сборной Азербайджана

Титулованная азербайджанская спортсменка Мария Стадник назначена старшим тренером сборных Азербайджана U15 и U17 среди женщин по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, назначение сделано в рамках обновления структуры национальных команд.

Отмечается, что тренерский штаб также пополнили Ровшан Умудов и Солмаз Адилова.

Отметим, что Тогрул Аскеров продолжит работать со взрослыми и сборной U23, а также исполнять обязанности главного тренера команды U20.

Напомним, что в тренерский штаб этой команды также входят старший тренер Агахусейн Мустафаев и тренер Хасрат Мамедъяров.