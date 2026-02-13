Определились победители в чемпионате Азербайджана по борьбе U17 - ОБНОВЛЕНО

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет.
Как сообщает İdman.Biz, в последний день турнира в соревнованиях по вольной борьбе были определены призеры в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.
48 кг
-
Хусейн Рзазаде (Джалилабад, Mywrestling)
-
Тогрул Алиев (Джалилабад, Mywrestling)
-
Нурхан Исмаилов (Абшерон, AHITA)
-
Хазрат Музаффаров (Гянджа, Техсил-1)
55 кг
-
Аббас Шафиев (Лянкяран)
-
Алиага Сулейманов (Гянджа, Техсил-1)
-
Алирзa Гейбатли (Абшерон, Mywrestling)
-
Ширзад Гусейнов (Гянджа, AHITA)
65 кг
-
Рашид Назаров (ROIL, "Нефтчи")
-
Рамал Мамедоглу (Mywrestling)
-
Магерам Бабаев (Шамкир)
-
Хамис Заманoв (Загатала)
80 кг
-
Нихад Сулейманлы ("Нефтчи", Тахсил)
-
Эльвин Гаджигулиев (Хачмаз)
-
Турал Эйнуллаев (Масаллы)
-
Эльвин Наджафзаде (Тахсил)
110 кг
-
Хаким Тагиев (ROIL, "Нефтчи")
-
Хабиб Зохраев (AGF)
-
Магомед Джафаров (Горанбой)
-
Ниджат Мустафаев ("Нефтчи")
14:56
В чемпионате Азербайджана по борьбе среди кадетов до 17 лет определились победители сразу в трех весовых категориях.
Как сообщает İdman.Biz, чемпионы были выявлены в весах 48, 55 и 65 кг.
В весовой категории 65 кг Рашид Назаров в финальной схватке одержал победу над Рамалом Маммедоглу со счетом 5:4 и завоевал золотую медаль.
В весе 55 кг Аббас Шафиев в решающем поединке оказался сильнее Алиага Сулейманова, победив со счетом 6:1.
В категории 48 кг Гусейн Рзазаде в финале уверенно обыграл Тогрула Алиева со счетом 10:0 и поднялся на высшую ступень пьедестала.
Отметим, что в турнире приняли участие борцы из различных регионов страны, а соревнования прошли в Гянджинском Дворце спорта.