13 Февраля 2026
Определились победители в чемпионате Азербайджана по борьбе U17 - ОБНОВЛЕНО

Борьба
Новости
13 Февраля 2026 16:22
Определились победители в чемпионате Азербайджана по борьбе U17

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в последний день турнира в соревнованиях по вольной борьбе были определены призеры в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

48 кг

  1. Хусейн Рзазаде (Джалилабад, Mywrestling)

  2. Тогрул Алиев (Джалилабад, Mywrestling)

  3. Нурхан Исмаилов (Абшерон, AHITA)

  4. Хазрат Музаффаров (Гянджа, Техсил-1)

55 кг

  1. Аббас Шафиев (Лянкяран)

  2. Алиага Сулейманов (Гянджа, Техсил-1)

  3. Алирзa Гейбатли (Абшерон, Mywrestling)

  4. Ширзад Гусейнов (Гянджа, AHITA)

65 кг

  1. Рашид Назаров (ROIL, "Нефтчи")

  2. Рамал Мамедоглу (Mywrestling)

  3. Магерам Бабаев (Шамкир)

  4. Хамис Заманoв (Загатала)

80 кг

  1. Нихад Сулейманлы ("Нефтчи", Тахсил)

  2. Эльвин Гаджигулиев (Хачмаз)

  3. Турал Эйнуллаев (Масаллы)

  4. Эльвин Наджафзаде (Тахсил)

110 кг

  1. Хаким Тагиев (ROIL, "Нефтчи")

  2. Хабиб Зохраев (AGF)

  3. Магомед Джафаров (Горанбой)

  4. Ниджат Мустафаев ("Нефтчи")

14:56

В чемпионате Азербайджана по борьбе среди кадетов до 17 лет определились победители сразу в трех весовых категориях.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионы были выявлены в весах 48, 55 и 65 кг.

В весовой категории 65 кг Рашид Назаров в финальной схватке одержал победу над Рамалом Маммедоглу со счетом 5:4 и завоевал золотую медаль.

В весе 55 кг Аббас Шафиев в решающем поединке оказался сильнее Алиага Сулейманова, победив со счетом 6:1.

В категории 48 кг Гусейн Рзазаде в финале уверенно обыграл Тогрула Алиева со счетом 10:0 и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Отметим, что в турнире приняли участие борцы из различных регионов страны, а соревнования прошли в Гянджинском Дворце спорта.

İdman.Biz
