В Гяндже определились призеры чемпионата Азербайджана по борьбе

В Гяндже продолжается чемпионат Азербайджана среди спортсменов до 17 лет (U-17) по греко-римской и вольной борьбе.

Во второй день соревнований, проходящих в Гянджинском дворце спорта, определились чемпионы и призеры по греко-римской борьбе в весовых категориях 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

45 кг

1. Али Джавадлы

2. Камиль Мамедли

3. Фикрет Хагвердиев, Полад Гюльвердиев

51 кг

1. Абдуррахман Гусейнли

2. Гусейн Мустафазаде

3. Илькин Гурбанов, Рахиб Ахмедов

60 кг

1. Эльмир Черкезов

2. Вакиль Баширов

3. Кянан Мамедов, Исмаил Шахмаров

71 кг

1. Надир Гасанов

2. Али Мамедов

3. Гусейн Искендеров, Ибрагим Бабаев

92 кг

1. Зохраб Сафаров

2. Абульфаз Фараджли

3. Исмаил Байрамов, Мурад Алиев

Соревнования продолжаются, в ближайшие дни будут определены победители и призеры в остальных весовых категориях.