9 Февраля 2026
RU

В Гяндже состоялся чемпионат Азербайджана по женской борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
9 Февраля 2026 01:20
30
В Гяндже состоялся чемпионат Азербайджана по женской борьбе - ФОТО

В Гянджинском дворце спорта состоялся чемпионат Азербайджана по женской борьбе среди юниорок.

Об этом сообщили İdman.Biz в Федерации борьбы Азербайджана.

По итогам соревнований были определены чемпионки страны в возрастных категориях U-15 и U-17.

Чемпионат Азербайджана. U-15

33 кг

1. Ульвия Мусаева

2. Айла Мамедзаде

3. Захра Асланлы

36 кг

1. Гюлай Хасмамедова

2. Сара Керимова

3. Тамара Раджабова

39 кг

1. Наргиз Джафарзаде

2. Ирада Череделина

42 кг

1. Лейла Аскерова

2. Марьям Исмайылова

3. Марьям Нахматзаде

46 кг

1. Мадина Керимова

2. Вафа Оруджова

3. Тунай Нахматзаде, Ягмур Меликли

50 кг

1. Гюнель Керимли

2. Марьям Гаджиева

3. Гюльбаджи Джавадова, Аиша Джаббарова

58 кг

1. Зарифа Ализаде

2. Ягмур Самидова

3. Захра Мустафазаде

62 кг

1. Айлин Гасанлы

2. Ругия Мардиева

66 кг

1. Фатима Гайгиева

Чемпионат Азербайджана. U-17

40 кг

1. Гюльханым Ширинова

2. Наргиз Адилова

46 кг

1. Нурай Джафарли

49 кг

1. Хадиджа Гурбанзаде

2. Назрин Ахмедли

3. Сабина Микаилова

53 кг

1. Фатима Байрамова

2. Айнур Надирли

3. Айлин Гюльахмедли

57 кг

1. Марьям Амрали

2. Ульвия Мусаева

3. Гаратель Гулиева

61 кг

1. Сурамирадж Аббассой

2. Фидан Бабаева

3. Рена Нуриева

65 кг

1. Нурай Гасанлы

2. Мадина Гасымова

69 кг

1. Симура Абдуллаева

2. Айла Турабова

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская спортсменка отличилась в Загребе
8 Февраля 11:30
Борьба

Азербайджанская спортсменка отличилась в Загребе

Захра Керимзаде завоевала бронзу на рейтинговом турнире

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе - ФОТО
7 Февраля 20:20
Борьба

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе - ФОТО

Лучшим судьей чемпионата признан Вугар Шюкюров
Определились финалисты и чемпионы чемпионата Азербайджана по вольной борьбе
7 Февраля 00:59
Борьба

Определились финалисты и чемпионы чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

Награды разыграны в пяти весовых категориях, еще в пяти названы участники финалов

Азербайджанские спортсменки остались без медалей на турнире в Загребе
6 Февраля 22:59
Борьба

Азербайджанские спортсменки остались без медалей на турнире в Загребе

Неудачное выступление на первом рейтинговом турнире сезона

Определились пять финалистов чемпионата Азербайджана по вольной борьбе
6 Февраля 19:30
Борьба

Определились пять финалистов чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

Соревнования среди борцов до 20 лет продолжаются в Гяндже
Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе
5 Февраля 23:50
Борьба

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе

Соревнования были организованы в Гянджинском дворце спорта

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Февраля 16:08
Олимпиада-2026

Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Азербайджане уже появились предпосылки к увеличению числа участников страны на Зимних Олимпийских играх