В Гяндже состоялся чемпионат Азербайджана по женской борьбе - ФОТО

В Гянджинском дворце спорта состоялся чемпионат Азербайджана по женской борьбе среди юниорок.
Об этом сообщили İdman.Biz в Федерации борьбы Азербайджана.
По итогам соревнований были определены чемпионки страны в возрастных категориях U-15 и U-17.
Чемпионат Азербайджана. U-15
33 кг
1. Ульвия Мусаева
2. Айла Мамедзаде
3. Захра Асланлы
36 кг
1. Гюлай Хасмамедова
2. Сара Керимова
3. Тамара Раджабова
39 кг
1. Наргиз Джафарзаде
2. Ирада Череделина
42 кг
1. Лейла Аскерова
2. Марьям Исмайылова
3. Марьям Нахматзаде
46 кг
1. Мадина Керимова
2. Вафа Оруджова
3. Тунай Нахматзаде, Ягмур Меликли
50 кг
1. Гюнель Керимли
2. Марьям Гаджиева
3. Гюльбаджи Джавадова, Аиша Джаббарова
58 кг
1. Зарифа Ализаде
2. Ягмур Самидова
3. Захра Мустафазаде
62 кг
1. Айлин Гасанлы
2. Ругия Мардиева
66 кг
1. Фатима Гайгиева
Чемпионат Азербайджана. U-17
40 кг
1. Гюльханым Ширинова
2. Наргиз Адилова
46 кг
1. Нурай Джафарли
49 кг
1. Хадиджа Гурбанзаде
2. Назрин Ахмедли
3. Сабина Микаилова
53 кг
1. Фатима Байрамова
2. Айнур Надирли
3. Айлин Гюльахмедли
57 кг
1. Марьям Амрали
2. Ульвия Мусаева
3. Гаратель Гулиева
61 кг
1. Сурамирадж Аббассой
2. Фидан Бабаева
3. Рена Нуриева
65 кг
1. Нурай Гасанлы
2. Мадина Гасымова
69 кг
1. Симура Абдуллаева
2. Айла Турабова