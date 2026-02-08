Азербайджанская спортсменка отличилась в Загребе

Азербайджанская спортсменка Захра Керимзаде завоевала бронзовую медаль на первом рейтинговом турнире 2026 года, который проходит в столице Хорватии Загребе, сообщает İdman.Biz.

В весовой категории до 72 кг Керимзаде в четвертьфинале уступила представительнице Турции Бусе Тосун со счетом 0:2, однако в схватке за бронзовую медаль сумела одержать победу над японкой Махиро Йошитаке со счетом 4:1.

Другие представительницы сборной Азербайджана завершили выступление без наград. Наргиз Самедова (53 кг) проиграла в квалификации польке Роксане Марте Засине (0:10), а в утешительной схватке уступила японке Уми Имаи (1:13). Жаля Алиева (57 кг) выбыла из борьбы уже в стартовом поединке, проиграв бразильянке Джулии Пеналбере (4:14).