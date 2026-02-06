Определились пять финалистов чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

В Гяндже продолжается чемпионат Азербайджана по борьбе среди спортсменов до 20 лет. В четвертый соревновательный день были определены финалисты еще в пяти весовых категориях по вольной борьбе.
Как сообщает İdman.Biz, путевки в финал разыгрывались в весах 61, 70, 79, 92 и 125 кг.
В весовой категории до 61 кг в финале встретятся Джамал Аббасов и Мухаммедали Ализаде.
В категории до 70 кг за золото поборются Гаджи Керимов и Садыг Гусейнов.
В весе до 79 кг в финал вышли Эльджан Исмайылзаде и Али Гаджиев .
В категории до 92 кг решающий поединок проведут Гусейн Мамедтагизаде и Исмаил Асадли.
В супертяжелом весе до 125 кг в финале сойдутся Мухаммад Гантемиров и Юсиф Дурсунов.