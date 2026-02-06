7 Февраля 2026
Определились пять финалистов чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

6 Февраля 2026 19:30
В Гяндже продолжается чемпионат Азербайджана по борьбе среди спортсменов до 20 лет. В четвертый соревновательный день были определены финалисты еще в пяти весовых категориях по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, путевки в финал разыгрывались в весах 61, 70, 79, 92 и 125 кг.

В весовой категории до 61 кг в финале встретятся Джамал Аббасов и Мухаммедали Ализаде.

В категории до 70 кг за золото поборются Гаджи Керимов и Садыг Гусейнов.

В весе до 79 кг в финал вышли Эльджан Исмайылзаде и Али Гаджиев .

В категории до 92 кг решающий поединок проведут Гусейн Мамедтагизаде и Исмаил Асадли.

В супертяжелом весе до 125 кг в финале сойдутся Мухаммад Гантемиров и Юсиф Дурсунов.

