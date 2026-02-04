Семь азербайджанских спортсменок выступят на первом рейтинговом турнире 2026 года

В столице Хорватии стартовал первый рейтинговый турнир по борьбе 2026 года - Zagreb Open, сообщает İdman.Biz.

На традиционном соревновании, которое завершится 8 февраля, Азербайджан будет представлен женской сборной. В заявку команды вошли Эсмер Джанкуртаран и Эльнура Мамедова (обе - 50 кг), Наргиз Самедова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг), Биргюль Солтанова (68 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).

Турнир в Загребе станет первым рейтинговым стартом для азербайджанских спортсменок в 2026 году.