Определились первые победители чемпионата Азербайджана по борьбе - ФОТО

В чемпионате Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет определились первые победители, сообщает İdman.Biz.

Во второй день соревнований, проходящих в Гянджинском дворце спорта, были разыграны комплекты наград в пяти весовых категориях греко-римской борьбы - 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

В весе до 55 кг чемпионом стал Эмин Джавадлы, серебряную медаль завоевал Ниджат Искендерли, бронзовые награды получили Эльнар Зиядов и Халид Алескеров.

В категории до 63 кг победу одержал Турал Ахмедов. Второе место занял Амрах Амрахов, третьими стали Нихат Тагиев и Мехди Аскерли.

В весовой категории до 72 кг золото выиграл Камран Раджабли, серебро досталось Юсифу Ахмедли, бронзу завоевали Саид Насиров и Сайяд Нагызаде.

В весе до 82 кг чемпионом стал Ниджат Ейлагалиев, вторым финишировал Заур Гусейнли, третьи места заняли Нурлан Ибадзаде и Эмиль Газиев.

В категории до 97 кг победителем стал Махир Гурбанлы. Серебряную медаль завоевал Рихад Ибрагимли, бронзовыми призерами стали Фуад Гусейнли и Ибрагим Маджидов.