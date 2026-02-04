7 Февраля 2026
RU

Определились финалисты в пяти весовых категориях чемпионата Азербайджана - ФОТО

Борьба
Новости
4 Февраля 2026 19:46
53
Определились финалисты в пяти весовых категориях чемпионата Азербайджана - ФОТО

В Гяндже продолжается чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщает İdman.Biz.

Во второй день соревнований, которые проходят в Гянджинском дворце спорта, стартовала борьба в пяти весовых категориях греко-римского стиля - 60, 67, 77, 87 и 130 кг. В четырех из них уже определились финалисты, тогда как в весе 87 кг поединки проходят по круговой системе. Решающие схватки в этих категориях состоятся завтра.

Финальные пары в других весах выглядят следующим образом.

В категории до 60 кг за золотую медаль поборются Максуд Джанкутарaн и Нихат Бахманов.
В весе до 67 кг в финал вышли Роман Каримов и Мурад Алиев.
В категории до 77 кг в решающей схватке встретятся Джавад Мамедов и Джавидан Нехметов.
В весе до 130 кг за титул чемпиона поспорят Мусеи Казим Гусейн и Али Байрамов.

İdman.Biz

Новости по теме

Определились финалисты и чемпионы чемпионата Азербайджана по вольной борьбе
00:59
Борьба

Определились финалисты и чемпионы чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

Награды разыграны в пяти весовых категориях, еще в пяти названы участники финалов

Азербайджанские спортсменки остались без медалей на турнире в Загребе
6 Февраля 22:59
Борьба

Азербайджанские спортсменки остались без медалей на турнире в Загребе

Неудачное выступление на первом рейтинговом турнире сезона

Определились пять финалистов чемпионата Азербайджана по вольной борьбе
6 Февраля 19:30
Борьба

Определились пять финалистов чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

Соревнования среди борцов до 20 лет продолжаются в Гяндже
Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе
5 Февраля 23:50
Борьба

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе

Соревнования были организованы в Гянджинском дворце спорта
Определились финалисты чемпионата страны по вольной борьбе - ФОТО
5 Февраля 21:46
Борьба

Определились финалисты чемпионата страны по вольной борьбе - ФОТО

Соревнования проходят в Гянджанском дворце спорта
Определились первые победители чемпионата Азербайджана по борьбе - ФОТО
5 Февраля 00:32
Борьба

Определились первые победители чемпионата Азербайджана по борьбе - ФОТО

В Гяндже разыграны медали в пяти весовых категориях греко-римского стиля
Семь азербайджанских спортсменок выступят на первом рейтинговом турнире 2026 года
4 Февраля 23:40
Борьба

Семь азербайджанских спортсменок выступят на первом рейтинговом турнире 2026 года

Женская сборная страны стартует на соревнованиях в Загребе

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили