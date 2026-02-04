Определились финалисты в пяти весовых категориях чемпионата Азербайджана - ФОТО

В Гяндже продолжается чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщает İdman.Biz.

Во второй день соревнований, которые проходят в Гянджинском дворце спорта, стартовала борьба в пяти весовых категориях греко-римского стиля - 60, 67, 77, 87 и 130 кг. В четырех из них уже определились финалисты, тогда как в весе 87 кг поединки проходят по круговой системе. Решающие схватки в этих категориях состоятся завтра.

Финальные пары в других весах выглядят следующим образом.

В категории до 60 кг за золотую медаль поборются Максуд Джанкутарaн и Нихат Бахманов.

В весе до 67 кг в финал вышли Роман Каримов и Мурад Алиев.

В категории до 77 кг в решающей схватке встретятся Джавад Мамедов и Джавидан Нехметов.

В весе до 130 кг за титул чемпиона поспорят Мусеи Казим Гусейн и Али Байрамов.