7 Февраля 2026
RU

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе

Борьба
Новости
5 Февраля 2026 23:50
49
Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе среди юношей до 20 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в третий день соревнований, организованных в Гянджинском дворце спорта, определились обладатели медалей в пяти весовых категориях:

60 кг

1. Максут Джанкуртаран

2. Нихат Бахманов

3. Айхан Асадли, Нихад Исмайылзаде

67 кг

1. Мурад Алиев

2. Роман Керимов

3. Орхан Алиев, Салех Ибрагимов

77 кг

1. Джавад Мамедов

2. Джавидан Нехметов

3. Ислам Султанов, Акиф Наджафли

87 кг

1. Орхан Гаджиев

2. Абдулла Гасанов

3. Эмиль Аббасов

130 кг

1. Мусеи Казым Гусейн

2. Али Байрамов

3. Эльмеддин Рзаев

İdman.Biz
Тэги:

