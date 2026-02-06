Азербайджанские спортсменки остались без медалей на турнире в Загребе

В Загребе (Хорватия) продолжается первый рейтинговый турнир по спортивной борьбе, как сообщает İdman.Biz.

В очередной соревновательный день на ковер турнира Zagreb Open вышли представительницы Азербайджана, однако подняться на пьедестал им не удалось.

В весовой категории до 59 кг Гюнай Гурбанова успешно преодолела четвертьфинальный этап, но затем уступила в полуфинале и потерпела поражение в схватке за бронзовую медаль.

В категории до 68 кг Биргюль Солтанова завершила выступление после поражения в стартовом поединке.

Без награды осталась и Эльнура Мамедова (50 кг). Она одержала победу в первой схватке, однако затем проиграла в четвертьфинале. Выход соперницы в финал дал Мамедовой возможность побороться за бронзу через утешительные схватки, но воспользоваться этим шансом ей не удалось.

В том же весе Эсмер Джанкуртаран завершила турнир после поражения на старте.

На данный момент сборная Азербайджана не имеет медалей на турнире в Загребе.