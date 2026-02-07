7 Февраля 2026
Определились финалисты и чемпионы чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

В Гяндже продолжается молодежный чемпионат Азербайджана (U-20) по спортивной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертый соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы, которые определили финалистов в пяти весовых категориях.

В весе до 61 кг в финале встретятся Джамал Аббасов и Мухаммедали Ализаде.
В категории до 70 кг за золото поборются Гаджи Керимов и Садиг Гусейнов.
В весе до 79 кг финальную схватку проведут Эльджан Исмаилзаде и Али Гаджиев.
В категории до 92 кг в финал вышли Гусейн Мамедтагизаде и Исмаил Асадли.
В супертяжелом весе до 125 кг за чемпионский титул сразятся Мухамад Гантемиров и Юсиф Дурсунов.

Кроме того, в этот же день были определены чемпионы в других пяти весовых категориях по вольной борьбе. Победителями стали Мухаммад Исмайлов (57 кг), Башир Вердиев (65 кг), Нурлан Агазаде (74 кг), Мухаммад Аббасзаде (86 кг) и Фархад Сулейманлы (97 кг).

