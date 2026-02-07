Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана U20 по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, в пятый, заключительный день соревнований, состоявшихся в Гянджинском дворце спорта, определились призеры в соревнованиях по вольной борьбе в пяти весовых категориях. Таким образом, турнир по вольной борьбе был завершен.

Лучшим судьей чемпионата признан Вугар Шюкюров, награжденный специальным призом.

Список обладателей медалей:

61 кг

1. Джамал Аббасов

2. Мухаммедали Ализаде

3. Джабраил Вердиев

3. Ниджат Гасанов

70 кг

1. Гаджи Керимов

2. Садиг Гусейнов

3. Иса Юсибов

3. Камал Мамедов

79 кг

1. Эльджан Исмаилзаде

2. Али Гаджиев

3. Ульфет Мамедов

3. Шейхали Бабазаде

92 кг

1. Гусейн Мамедтагизаде

2. Исмаил Асадли

3. Алим Алимов

3. Ниджат Гурбанов

125 кг

1. Юсиф Дурсунов

2. Магомед Гантемиров

3. Исмаил Керимов