Определились финалисты чемпионата Азербайджана по греко-римской борьбе

В Гяндже продолжается чемпионат Азербайджана среди спортсменов до 17 лет (U-17) по греко-римской и вольной борьбе.
Как сообщает İdman.Biz, во второй день соревнований, проходящих в Гянджинском дворце спорта, определились финалисты в пяти весовых категориях по греко-римской борьбе.
Финальные пары выглядят следующим образом:
48 кг
Юсиф Мирзоев — Омар Салманов
55 кг
Гурбан Меджнунов — Эльнур Гулиев
65 кг
Орхан Габибли — Нихат Магеррамов
80 кг
Руслан Нуриев — Исфахан Гасанов
110 кг
Эмин Бахшалиев — Мухаммед Мустафаев
Решающие поединки в указанных весовых категориях состоятся в заключительный день чемпионата.