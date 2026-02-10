Определились финалисты чемпионата Азербайджана по греко-римской борьбе

В Гяндже продолжается чемпионат Азербайджана среди спортсменов до 17 лет (U-17) по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, во второй день соревнований, проходящих в Гянджинском дворце спорта, определились финалисты в пяти весовых категориях по греко-римской борьбе.

Финальные пары выглядят следующим образом:

48 кг

Юсиф Мирзоев — Омар Салманов

55 кг

Гурбан Меджнунов — Эльнур Гулиев

65 кг

Орхан Габибли — Нихат Магеррамов

80 кг

Руслан Нуриев — Исфахан Гасанов

110 кг

Эмин Бахшалиев — Мухаммед Мустафаев

Решающие поединки в указанных весовых категориях состоятся в заключительный день чемпионата.