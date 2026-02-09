Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе U17 - ФОТО

В Азербайджане дан старт чемпионату страны по борьбе среди спортсменов до 17 лет по греко-римской и вольной борьбе.
Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в Гяндже.
В первый соревновательный день были определены финалисты по греко-римской борьбе в пяти весовых категориях: 45, 51, 60, 71 и 92 кг.
Финальные пары первого дня:
45 кг
Али Джавадлы – Камиль Мамедли
51 кг
Абдуррахман Гусейнли – Гусейн Мустафазаде
60 кг
Эльмир Черкезов – Вакил Баширов
71 кг
Али Мамедов – Надир Гасанов
92 кг
Зохраб Сафаров – Абульфаз Фараджли
Отметим, что соревнования продолжатся в ближайшие дни, в ходе которых будут разыграны комплекты наград и в других весовых категориях.