Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе U17 - ФОТО

В Азербайджане дан старт чемпионату страны по борьбе среди спортсменов до 17 лет по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в Гяндже.

В первый соревновательный день были определены финалисты по греко-римской борьбе в пяти весовых категориях: 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

Финальные пары первого дня:

45 кг

Али Джавадлы – Камиль Мамедли

51 кг

Абдуррахман Гусейнли – Гусейн Мустафазаде

60 кг

Эльмир Черкезов – Вакил Баширов

71 кг

Али Мамедов – Надир Гасанов

92 кг

Зохраб Сафаров – Абульфаз Фараджли

Отметим, что соревнования продолжатся в ближайшие дни, в ходе которых будут разыграны комплекты наград и в других весовых категориях.