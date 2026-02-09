9 Февраля 2026
Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе U17 - ФОТО

Борьба
Новости
9 Февраля 2026 20:26
28
В Азербайджане дан старт чемпионату страны по борьбе среди спортсменов до 17 лет по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в Гяндже.

В первый соревновательный день были определены финалисты по греко-римской борьбе в пяти весовых категориях: 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

Финальные пары первого дня:

45 кг
Али Джавадлы – Камиль Мамедли

51 кг
Абдуррахман Гусейнли – Гусейн Мустафазаде

60 кг
Эльмир Черкезов – Вакил Баширов

71 кг
Али Мамедов – Надир Гасанов

92 кг
Зохраб Сафаров – Абульфаз Фараджли

Отметим, что соревнования продолжатся в ближайшие дни, в ходе которых будут разыграны комплекты наград и в других весовых категориях.

İdman.Biz

