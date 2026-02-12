В азербайджанской армии проводится первенство по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе - ФОТО

В соответствии с планом подготовки на текущий год в азербайджанской армии состоялась церемония открытия первенства по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР.

На мероприятии, организованном в Военном институте имени Гейдара Алиева, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

После проверки составов команд-участниц спортсменам были доведены цели соревнований и правила безопасности. Кроме того, были представлены главные судьи по всем трем видам соревнований.

В первый день соревнований, после проверки весовых категорий спортсменов, участвующих в греко-римской борьбе, стартовали как личные, так и командные поединки.

Отметим, что в соревнованиях по каждому виду спорта в 10 весовых категориях участвуют всего 297 спортсменов из 11 команд.