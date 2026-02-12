12 Февраля 2026
RU

В азербайджанской армии проводится первенство по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
12 Февраля 2026 20:14
10
В азербайджанской армии проводится первенство по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе - ФОТО

В соответствии с планом подготовки на текущий год в азербайджанской армии состоялась церемония открытия первенства по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР.

На мероприятии, организованном в Военном институте имени Гейдара Алиева, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

После проверки составов команд-участниц спортсменам были доведены цели соревнований и правила безопасности. Кроме того, были представлены главные судьи по всем трем видам соревнований.

В первый день соревнований, после проверки весовых категорий спортсменов, участвующих в греко-римской борьбе, стартовали как личные, так и командные поединки.

Отметим, что в соревнованиях по каждому виду спорта в 10 весовых категориях участвуют всего 297 спортсменов из 11 команд.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Женская сборная Азербайджана по борьбе проводит сбор в Венгрии
11 Февраля 23:30
Борьба

Женская сборная Азербайджана по борьбе проводит сбор в Венгрии

Подготовка проходит в Татабанье с участием спортсменок из ряда стран

Определились первые финалисты чемпионата Азербайджана по вольной борьбе
11 Февраля 20:29
Борьба

Определились первые финалисты чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

В Гяндже продолжается национальное первенство среди юношей

В Гяндже определились призеры чемпионата Азербайджана по борьбе
10 Февраля 22:12
Борьба

В Гяндже определились призеры чемпионата Азербайджана по борьбе

Определились чемпионы и призеры в пяти весовых категориях
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по греко-римской борьбе
10 Февраля 20:22
Борьба

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по греко-римской борьбе

Решающие поединки состоятся в заключительный день чемпионата
Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе U17 - ФОТО
9 Февраля 20:26
Борьба

Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе U17 - ФОТО

В Гяндже определены финалисты первого дня соревнований по греко-римской борьбе

В Гяндже состоялся чемпионат Азербайджана по женской борьбе - ФОТО
9 Февраля 01:20
Борьба

В Гяндже состоялся чемпионат Азербайджана по женской борьбе - ФОТО

По итогам соревнований были определены чемпионки страны в возрастных категориях U-15 и U-17

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу