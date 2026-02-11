Определились первые финалисты чемпионата Азербайджана по вольной борьбе

В Гяндже продолжается чемпионат Азербайджана U17 по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, в третий день соревнований в турнире по вольной борьбе определились финалисты в весовых категориях 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

В категории до 45 кг в финале встретятся Сархaн Мусаев и Тунар Гасанов .

В весе до 51 кг за золото поборются Ибрагим Гасанов и Акпер Аскеров.

В категории до 60 кг в решающей схватке сойдутся Рухид Испаров и Вахид Мамедов.

В весе до 71 кг финал составили представители "Нефтчи" из Гянджи - Гасан Гасанов и Тунар Гулиев.

В категории до 92 кг в финале встретятся Эльгун Керимли и Фарид Исмаилов.