13 Февраля 2026
Борьба
13 Февраля 2026 00:18
В Гяндже определились победители чемпионата Азербайджана по борьбе - ФОТО

В Гяндже близится к завершению чемпионат Азербайджана по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U-17).

Как сообщает İdman.Biz, четвертый день соревнований, проходящих в Гянджинском дворце спорта, определились обладатели медалей по вольной борьбе в пяти весовых категориях.

45 кг

1. Тунар Гасанов

2. Сархан Мусаев

3. Ибрагим Назаров, Сулейман Ширинов

51 кг

1. Ибрагим Гасанов

2. Акпер Аскеров

3. Муса Тагиев, Гусейн Мехрабов

60 кг

1. Вахид Мамедов

2. Рухид Исперов

3. Эльджан Гасанов, Хазар Сафарли

71 кг

1. Тунар Гулиев

2. Гасан Гасанов

3. Муслим Бушдиев, Руслан Велиев

92 кг

1. Эльгюн Керимли

2. Фарид Исмаилов

3. Сабир Мамедзаде, Мохлат Гасымов

