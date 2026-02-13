Сформирован тренерский штаб сборных Азербайджана по греко-римской борьбе - ФОТО

В сборных Азербайджана по греко-римской борьбе в возрастных категориях U20, U17 и U15 утвержден новый тренерский штаб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в сборной U20 на должность старшего тренера назначен Турадж Гусейнли. Его ассистентами станут Эмин Ахмедов, Гасан Алиев, Акиф Алиев и Эльвин Мурсалиев.

Старшим тренером сборной U17 утвержден Рафиг Гусейнов. В тренерский штаб также вошли Камран Мамедов, Зохраб Аббасов и Мушвиг Мамедов.

В сборной U15 обязанности старшего тренера будет выполнять Талех Мамедов. Вместе с ним с командой будут работать Ильхам Везиров, Азад Алиев и Фуад Айдынлы.