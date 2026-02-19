Алиаббас Рзазаде: "Снял бы в кино Джабраила Гасанова и Гаджи Алиева" — ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

В прошлом году он поднялся на вершину, став чемпионом Европы, однако тяжелые травмы и затяжной процесс восстановления породили вопросы о будущем его карьеры. Несмотря на то что борцу всего 27 лет, его перспективы долгое время оставались туманными.

Январское выступление на чемпионате Азербайджана внесло определенную ясность. Хотя спортсмен не завоевал золото, бронзовая награда доказала, что его возвращение — это реальность, и для многих эта медаль оказалась равной золотой.

Idman.Biz представляет интервью с чемпионом Европы по вольной борьбе Алиаббасом Рзазаде.

— Как состояние вашей руки после долгого процесса восстановления? Можете ли вы сжимать кисть в полную силу?

— Сейчас травма находится на стадии заживления. Плечо восстановилось практически полностью, но запястье все еще беспокоит, поэтому я пока не могу работать рукой в полную силу. Тем не менее реабилитация продолжается. Верю, что в течение года полностью восстановлю кисть и достигну поставленных целей.

— Многие считали, что вы уже завершили карьеру. Вы вернулись, чтобы доказать их неправоту?

— Нет, причина не в этом. Я просто не смог оставаться без спорта. Хочу снова побеждать, слышать наш гимн. Сгонка веса, этот мандраж перед выходом на ковер — я по всему этому очень скучал, поэтому и вернулся.

— Вы не смогли выйти в финал чемпионата страны. В чем причина, чего не хватило?

— После Олимпийских игр я долго не участвовал в соревнованиях. Больше года без стартов — это неизбежная потеря соревновательной практики. Думаю, это и стало основной причиной неудачи. Кроме того, сказались последствия травм и не совсем верно выстроенный тренировочный процесс.

В 2027 году у меня будет время для подготовки к Олимпийским играм. За этот период я намерен увеличить объем тренировок и окончательно залечить все травмы, чтобы снова выступить на Олимпиаде. Сейчас я тренируюсь и концентрируюсь не только физически, но и психологически. Если же травма снова усугубится и начнет мешать борьбе, тогда я приму окончательное решение.

— Вы из одного села с трехкратным чемпионом Европы Джабраилом Гасановым?

— Да, мы оба из села Рудекенар Астаринского района. Наши дома расположены совсем рядом.

— Кто вдохновил вас заняться борьбой? Или в селе просто не было альтернативы?

— Конечно, я начал бороться, глядя на Джабраила Гасанова. В 2009 году он стал чемпионом мира среди молодежи в Анкаре, и этот успех меня сильно впечатлил. В то время почти все мои ровесники занимались борьбой. После побед Джабраила в нашем селе случился настоящий бум, и я был среди тех, кто записался в секцию. Хотя бокс и футбол у нас тоже были популярны.

— Если бы не борьба, вы все равно стали бы спортсменом? Кем вы себя видели?

— Если бы не борьба, я вряд ли пробовал бы себя в другом спорте. Я об этом даже не задумывался. Борьба для меня — это жизнь. С самого детства это мой единственный и любимый вид спорта.

— В какой весовой категории планируете выступать дальше?

— 57 кг — это олимпийский вес, поэтому хочу продолжать именно здесь. Для этого нужно полностью восстановить запястье и снова выиграть чемпионат Азербайджана. В следующем году мне придется еще строже контролировать вес.

— В чем ваши главные преимущества перед конкурентами в этом весе?

— Я уже полностью адаптировался к категории 57 кг и хорошо знаю всех соперников. Если смогу правильно регулировать вес, то верну свою прежнюю выносливость. Мы сделаем все возможное, а результат покажет время. Наша работа — бороться, тренироваться и оставаться в форме.

— Если бы вы были режиссером, кого из азербайджанских борцов пригласили бы в свой фильм? У кого есть актерские данные?

— Режиссура — совсем другая сфера, но если бы я снимал фильм о спортсмене, то выбрал бы Тогрула Аскерова. Он стал олимпийским чемпионом и чемпионом Европы, когда ему еще не было 20 лет, а в 17 уже взял "серебро" взрослого чемпионата мира. Такие результаты говорят о колоссальном потенциале. Сегодня талантливой молодежи много, но повторить такой успех в столь раннем возрасте крайне сложно.

Также я бы пригласил в кино Джабраила Гасанова и Гаджи Алиева. Они выделяются мощной харизмой и тем следом, который оставили в истории борьбы. Гаджи — трехкратный чемпион мира, Джабраил — чемпион Европы, мира и призер Олимпиады. Оба они выходцы из небольшого села, которые приехали в Баку и, несмотря на ограниченные возможности, добились выдающихся успехов и достигли своих целей.