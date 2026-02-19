20 Февраля 2026
RU

Рафик Гусейнов: "Хотим готовить не только призеров, но и стабильных борцов"

Борьба
Новости
19 Февраля 2026 19:10
35
Рафик Гусейнов: "Хотим готовить не только призеров, но и стабильных борцов"

Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе U17 Рафик Гусейнов обозначил главную цель работы - подготовку спортсменов, способных стабильно показывать результат на международном уровне.

"Назначение главным тренером сборной U17 - большая честь и ответственность. Юношеский возраст - будущее азербайджанской борьбы. Система, дисциплина и мышление, формирующиеся в этом возрасте, закладывают основу мировых и олимпийских успехов", - отметил Рафиг Гусейнов в комментарии Report.

"Основная цель - внедрить модель подготовки, основанную на научном подходе. Физическая готовность, техническо-тактическое совершенствование и психологическая устойчивость должны развиваться параллельно. Мы хотим построить модель спортсмена, который способен не только выигрывать медали, но и показывать стабильные результаты в долгосрочной перспективе", - сказал специалист.

Он также оценил итоги чемпионата Азербайджана в Гяндже, подчеркнув высокий уровень конкуренции и появление перспективных спортсменов.

"Соревнование запомнилось высокой конкуренцией. Во многих весах сформировалась серьезная борьба. В отдельных категориях мы увидели технически зрелых, характерных и перспективных спортсменов. Особенно впечатлила борьба тяжеловесов", - заявил Гусейнов.

"Для нас главный критерий - не только чемпионство, но и дисциплина, потенциал развития и долгосрочная перспектива. Тот, кто работает над собой, получит шанс в сборной", - подчеркнул он.

Говоря о дальнейших планах, специалист выделил поэтапное развитие команды и внедрение единой модели подготовки.

"Наша краткосрочная задача - структурировать команду и внедрить единую тренировочную модель. На основе результатов физических тестов будут подготовлены индивидуальные планы развития. Среднесрочная цель - сформировать состав, стабильно борющийся за медали чемпионатов Европы и мира. Долгосрочная цель - построить систему, ориентированную на олимпийский цикл, начиная с возраста U17", - отметил тренер.

"Мы работаем не только ради результата, но и ради устойчивости азербайджанской школы борьбы. Уверен, что при правильной работе команда вырастит новое поколение лидеров", - добавил Гусейнов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Алиаббас Рзазаде: "Снял бы в кино Джабраила Гасанова и Гаджи Алиева" — ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
19 Февраля 16:00
Борьба

Алиаббас Рзазаде: "Снял бы в кино Джабраила Гасанова и Гаджи Алиева" — ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интересные мысли чемпиона Европы по вольной борьбе

Сформирован тренерский штаб сборных Азербайджана по греко-римской борьбе
13 Февраля 16:52
Борьба

Сформирован тренерский штаб сборных Азербайджана по греко-римской борьбе - ФОТО

Назначены наставники команд U20, U17 и U15
Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе U17
13 Февраля 16:22
Борьба

Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе U17 - ОБНОВЛЕНО

Итоги заключительного дня соревнований
В Гяндже определились победители чемпионата Азербайджана по борьбе - ФОТО
13 Февраля 00:18
Борьба

В Гяндже определились победители чемпионата Азербайджана по борьбе - ФОТО

Стали известны обладатели медалей в пяти весовых категориях
В азербайджанской армии проводится первенство по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе - ФОТО
12 Февраля 20:14
Борьба

В азербайджанской армии проводится первенство по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе - ФОТО

В соревнованиях по каждому виду спорта в 10 весовых категориях участвуют всего 297 спортсменов
Женская сборная Азербайджана по борьбе проводит сбор в Венгрии
11 Февраля 23:30
Борьба

Женская сборная Азербайджана по борьбе проводит сбор в Венгрии

Подготовка проходит в Татабанье с участием спортсменок из ряда стран

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе