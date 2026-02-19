Рафик Гусейнов: "Хотим готовить не только призеров, но и стабильных борцов"

Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе U17 Рафик Гусейнов обозначил главную цель работы - подготовку спортсменов, способных стабильно показывать результат на международном уровне.

"Назначение главным тренером сборной U17 - большая честь и ответственность. Юношеский возраст - будущее азербайджанской борьбы. Система, дисциплина и мышление, формирующиеся в этом возрасте, закладывают основу мировых и олимпийских успехов", - отметил Рафиг Гусейнов в комментарии Report.

"Основная цель - внедрить модель подготовки, основанную на научном подходе. Физическая готовность, техническо-тактическое совершенствование и психологическая устойчивость должны развиваться параллельно. Мы хотим построить модель спортсмена, который способен не только выигрывать медали, но и показывать стабильные результаты в долгосрочной перспективе", - сказал специалист.

Он также оценил итоги чемпионата Азербайджана в Гяндже, подчеркнув высокий уровень конкуренции и появление перспективных спортсменов.

"Соревнование запомнилось высокой конкуренцией. Во многих весах сформировалась серьезная борьба. В отдельных категориях мы увидели технически зрелых, характерных и перспективных спортсменов. Особенно впечатлила борьба тяжеловесов", - заявил Гусейнов.

"Для нас главный критерий - не только чемпионство, но и дисциплина, потенциал развития и долгосрочная перспектива. Тот, кто работает над собой, получит шанс в сборной", - подчеркнул он.

Говоря о дальнейших планах, специалист выделил поэтапное развитие команды и внедрение единой модели подготовки.

"Наша краткосрочная задача - структурировать команду и внедрить единую тренировочную модель. На основе результатов физических тестов будут подготовлены индивидуальные планы развития. Среднесрочная цель - сформировать состав, стабильно борющийся за медали чемпионатов Европы и мира. Долгосрочная цель - построить систему, ориентированную на олимпийский цикл, начиная с возраста U17", - отметил тренер.

"Мы работаем не только ради результата, но и ради устойчивости азербайджанской школы борьбы. Уверен, что при правильной работе команда вырастит новое поколение лидеров", - добавил Гусейнов.