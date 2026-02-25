Асиф Ширалиев разобрал спорные эпизоды первенства Азербайджана по борьбе - ВИДЕО

25 Февраля 2026
Асиф Ширалиев разобрал спорные эпизоды первенства Азербайджана по борьбе

25 Февраля 2026 14:14
Асиф Ширалиев разобрал спорные эпизоды первенства Азербайджана по борьбе

Председатель Судейского комитета Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Асиф Ширалиев разъяснил причины неоднозначных судейских решений на молодежном первенстве страны. Главный судья соревнований детально разобрал правила в схватках борцов возрастных категорий U17 и U20.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФБА, разбор эпизодов направлен на обеспечение прозрачности судейства и повышение уровня знаний о регламенте. Данный проект запущен в текущем году для просвещения участников и минимизации конфликтных ситуаций на ковре.

Отметим, что турнир проходил с 3 по 13 февраля в Гянджинском спортивном дворце.

İdman.Biz
