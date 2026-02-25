Асиф Ширалиев разобрал спорные эпизоды первенства Азербайджана по борьбе - ВИДЕО

Председатель Судейского комитета Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Асиф Ширалиев разъяснил причины неоднозначных судейских решений на молодежном первенстве страны. Главный судья соревнований детально разобрал правила в схватках борцов возрастных категорий U17 и U20.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФБА, разбор эпизодов направлен на обеспечение прозрачности судейства и повышение уровня знаний о регламенте. Данный проект запущен в текущем году для просвещения участников и минимизации конфликтных ситуаций на ковре.

Отметим, что турнир проходил с 3 по 13 февраля в Гянджинском спортивном дворце.