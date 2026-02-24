24 Февраля 2026
Азербайджанские борцы выступят на рейтинговом турнире в Тиране

Борьба
Новости
24 Февраля 2026 13:56
Азербайджанские борцы выступят на рейтинговом турнире в Тиране

Сборные Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе примут участие в рейтинговом турнире Muhamet Malo, который пройдет в Тиране с 25 февраля по 1 марта.

Как сообщает İdman.Biz, Федерация борьбы Азербайджана определила состав команды на второе рейтинговое соревнование сезона. Турнир примет Олимпийский парк столицы Албании.

Соревнования откроют представители вольной борьбы. Под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова и тренера Шарифа Шарифова на ковер выйдут Ислам Базарганов (57 кг), Рашид Бабазаде (65 кг), Туран Байрамов и Кенан Гейбатов (оба — 74 кг), Джабраил Гаджиев (79 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

В заключительной части турнира выступят борцы греко-римского стиля. Командой руководят главный тренер Мохаммад Бена и тренеры Ровшан Байрамов, Расул Джазини и Сабах Шариати. В состав вошли Хикмет Хаквердиев и Рашад Мамедов (оба — 55 кг), Нихат Мамедли и Нихад Гулузаде (оба — 60 кг), Сакит Гулиев, Зия Бабашов и Мурад Мамедов (все — 63 кг), Магомед Шукурзаде (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Давуд Мамедов (77 кг), Тунджай Везирзаде (82 кг), Ислам Аббасов и Лачин Велиев (оба — 87 кг), Мурад Ахмедиев, Магомед Ахмедиев и Ариф Нифтуллаев (все — 97 кг), Бека Канделаки и Серхан Мамедов (оба — 130 кг).

Отметим, что предварительные поединки будут начинаться ежедневно в 13:30 по бакинскому времени, финальные — в 21:00. Турнир входит в систему рейтинговых стартов сезона.

İdman.Biz
