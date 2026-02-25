25 Февраля 2026
RU

Азербайджанские медали Парижа-2024 отправят на замену во Францию

Париж-2024
Новости
25 Февраля 2026 17:42
20
Азербайджанские медали Парижа-2024 отправят на замену во Францию

Начался процесс замены поврежденных медалей азербайджанских спортсменов, завоеванных на летних Олимпийских играх в Париже-2024. У наград, изготовленных для прошлогодней Олимпиады, были выявлены дефекты покрытия в виде окисления.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК), в ближайшие дни медали отправят во Францию, где их заменят на новые образцы. Международный олимпийский комитет (МОК) уже обратился по данному вопросу к производителю наград — ювелирному дому Chaumet, входящему в состав LVMH. В компании подтвердили, что процесс замены окисленных медалей осуществляется поэтапно, и сейчас подошла очередь азербайджанских атлетов.

В первую очередь замене подлежат награды таэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова. Согласно информации, изготовление новых экземпляров займет 3-5 недель, после чего обновленные медали вернут владельцам.

Отметим, что проблема с качеством олимпийских медалей Парижа-2024 стала массовой. Многие призеры Игр по всему миру пожаловались на быструю потерю первоначального вида и коррозию металла спустя всего несколько недель после завершения соревнований.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Пришедшие в негодность медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады-2024 в Париже начнут заменять в феврале
13 Октября 2025 16:14
Париж-2024

Пришедшие в негодность медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады-2024 в Париже начнут заменять в феврале

Пять из семи призеров сообщили о порче наград, НОК координирует процесс с МОК
Чингиз Гусейнзаде: "Медали наших олимпийских призеров будут обновлены"
18 Февраля 2025 14:58
Париж-2024

Чингиз Гусейнзаде: "Медали наших олимпийских призеров будут обновлены"

Он отметил, что организационный комитет ведет переговоры с компанией-производителем медалей
ОТВЕТ Международного олимпийского комитета на письмо НОК относительно медалей
31 Января 2025 16:22
Париж-2024

ОТВЕТ Международного олимпийского комитета на письмо НОК относительно медалей

Медали пяти азербайджанских спортсменов, завоевавших их на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, утратили свое качество

Объявлено, когда заменят медали, врученные спортсменам на Играх в Париже в 2024 году
27 Января 2025 16:12
Париж-2024

Объявлено, когда заменят медали, врученные спортсменам на Играх в Париже в 2024 году

В МОК подчеркнули, что находятся в контакте с национальными олимпийскими комитетами и Парижским монетным двором
Олимпийские медали еще трех азербайджанских спортсменов пришли в негодность
21 Января 2025 19:31
Париж-2024

Олимпийские медали еще трех азербайджанских спортсменов пришли в негодность

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете
Ставшая Олимпийским чемпионом сборная ищет тренера в соцсетях
17 Сентября 2024 14:10
Париж-2024

Ставшая Олимпийским чемпионом сборная ищет тренера в соцсетях

Федерация поделилась публикацией об этом в своем аккаунте LinkedIn

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей