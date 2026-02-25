Азербайджанские медали Парижа-2024 отправят на замену во Францию

Начался процесс замены поврежденных медалей азербайджанских спортсменов, завоеванных на летних Олимпийских играх в Париже-2024. У наград, изготовленных для прошлогодней Олимпиады, были выявлены дефекты покрытия в виде окисления.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК), в ближайшие дни медали отправят во Францию, где их заменят на новые образцы. Международный олимпийский комитет (МОК) уже обратился по данному вопросу к производителю наград — ювелирному дому Chaumet, входящему в состав LVMH. В компании подтвердили, что процесс замены окисленных медалей осуществляется поэтапно, и сейчас подошла очередь азербайджанских атлетов.

В первую очередь замене подлежат награды таэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова. Согласно информации, изготовление новых экземпляров займет 3-5 недель, после чего обновленные медали вернут владельцам.

Отметим, что проблема с качеством олимпийских медалей Парижа-2024 стала массовой. Многие призеры Игр по всему миру пожаловались на быструю потерю первоначального вида и коррозию металла спустя всего несколько недель после завершения соревнований.