ОТВЕТ Международного олимпийского комитета на письмо НОК относительно медалей

Медали пяти азербайджанских спортсменов, завоевавших их на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, утратили свое качество.

İdman.biz сообщает, что на основании апелляции этих спортсменов Национальный олимпийский комитет провел необходимое расследование, а в Международный олимпийский комитет (МОК) было направлено официальное письмо относительно результатов.

МОК отреагировал на это обращение Национального олимпийского комитета, попросив направить в Международный олимпийский комитет информацию о спортсменах, завоевавших медали, и фотографии поврежденных медалей в различных форматах. МОК предоставит НОК дополнительную информацию относительно процедуры замены медалей после проведения соответствующего расследования.

Отметим, что у пяти из семи наших спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, награды утратили качество - у олимпийских чемпионов по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг), серебряных призеров - тхэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) и боксера Альфонсо Домингес (92 кг), и бронзовых призеров - борцов греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) и Георгия Мешвилдишвили (125 кг), и представителя по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг).

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