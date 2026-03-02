Хасрат Джафаров: "Очень обрадовался, узнав о замене олимпийской медали"

Борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) прокомментировал процесс замены своей бронзовой медали, завоеванной на летних Олимпийских играх в Париже, которая пришла в негодность из-за коррозии.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен передал испорченную награду в Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана для последующей замены организационным комитетом "Париж-2024".

"Я очень обрадовался, когда услышал, что мою медаль заменят. Еще в Париже она начала терять цвет и разрушаться. После возвращения на родину НОК серьезно занялся этим вопросом. Спустя несколько месяцев мне сообщили, что награду обновят. Это отличная новость, так как было обидно столкнуться с таким качеством медали на главном турнире в карьере", — заявил Джафаров в беседе с Азертадж.

Борец отметил, что процедура обмена уже запущена:

"Примерно 10 дней назад я сдал медаль в НОК. Ее отправили во Францию и пообещали, что в ближайшее время предоставят новую. Верю, что она будет качественнее предыдущей. НОК постоянно держит вопрос на контроле".

Отметим, что процесс замены олимпийских наград начался на прошлой неделе. Помимо Хасрата Джафарова, свою серебряную медаль для обновления сдал таэквондист Гашим Магомедов. Ожидается, что изготовление новых наград займет от 3 до 5 недель.