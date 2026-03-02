2 Марта 2026
Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ

2 Марта 2026 14:10
Сценарий с возможным отказом сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 года актуализировал вопрос о том, кто может занять ее место на турнире.

Как передает İdman.Biz, ранее глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж на фоне бомбардировок страны заявил, что в сложившихся условиях команда вряд ли сможет смотреть на мундиаль "с надеждой", что поставило под сомнение ее участие.

Наиболее обсуждаемым вариантом выглядит повышение сборной Ирака напрямую в финальную часть чемпионата мира. Ирак прошел ОАЭ в азиатском стыковом раунде, сыграв 1:1 в Абу-Даби и выиграв 2:1 в Басре, и пробился в межконтинентальный плей-офф с общим счетом 3:2. Сейчас иракцы ожидают решающего этапа, где в "Пути 2" встретятся с победителем пары Боливия - Суринам, а финал этого пути определит обладателя путевки на ЧМ.

В случае если ФИФА решит заменить Иран именно за счет Ирака, сборная этой страны может получить прямую путевку в финальную стадию мундиаля. Тогда освободившееся место Ирака в межконтинентальном плей-офф логично было бы передать ОАЭ как последней азиатской команде, остановившейся в шаге от выхода дальше. Такой сценарий позволил бы сохранить спортивный принцип и минимально вмешаться в уже утвержденную сетку стыковых матчей.

Второй, менее вероятный вариант - прямое включение ОАЭ в число участников чемпионата мира без изменения статуса Ирака. Однако в этом случае ФИФА пришлось бы более серьезно корректировать баланс участников с учетом уже сформированной структуры межконтинентального турнира.

ФИФА, в свою очередь, заявила, что внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана и пока не принимала официальных решений. Регламент турнира предоставляет организации право по своему усмотрению определить замену в случае снятия или исключения одной из сборных, поэтому окончательное слово остается за руководящими органами мирового футбола.

