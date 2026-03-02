ТВ "Бенфики" представил виртуальную таблицу Примейры без учета судейских ошибок - ФОТО

Телевидение "Бенфики" опубликовало альтернативную версию турнирной таблицы чемпионата Португалии, согласно которой клуб лишился шести очков из-за неверных решений арбитров.

Как сообщает İdman.Biz, этот шаг стал подтверждающим ответом на недавнее заявление главного тренера "орлов" Жозе Моуринью о том, что команда вынуждена играть одновременно "в реальной и виртуальной лигах". По подсчетам клубного ТВ, при отсутствии судейских ошибок "Бенфика" набрала бы 61 очко и располагалась бы на второй строчке. При этом нынешний лидер "Порту" лишился бы двух баллов (63 вместо 65), а занимающий второе место "Спортинг" потерял бы шесть очков и опустился на третью позицию с 55 баллами.

В эфире канала было подчеркнуто, что предвзятость судей напрямую влияет на распределение мест в лидирующей тройке. На данный момент у "Бенфики" также остается одна игра в запасе, что теоретически могло бы еще сильнее сократить разрыв от первого места в "справедливой" версии таблицы.