2 Марта 2026
RU

Арне Слот о падении зрелищности матчей: "Моему футбольному сердцу это не нравится"

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 17:10
14
Арне Слот о падении зрелищности матчей: "Моему футбольному сердцу это не нравится"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что большинство матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) перестали приносить ему эстетическое удовольствие из-за изменения игровых приоритетов команд.

Как сообщает İdman.Biz, специалист связал падение зрелищности футбола с акцентом на физическую борьбу и розыгрыши стандартов, которые стали доминировать в лиге. По словам Слота, сейчас в Англии допускается излишне жесткая игра против вратарей, которую в других чемпионатах, например в Эредивизи, немедленно пресекают свистками.

"Моему футбольному сердцу это не нравится. Если вы спросите меня, то когда я думаю о футболе, мне на ум приходит "Барселона" 10-15-летней давности. Сейчас большинство игр, которые я вижу в АПЛ, не доставляют мне удовольствия", — признался наставник мерсисайдцев.

При этом Слот подчеркнул, что высокая конкуренция остается сильной стороной турнира, хотя сам характер игры сильно изменился за последние несколько лет. Тренер не исключил, что в будущем акцент на стандартные положения станет нормой даже на уровне юношеских команд.

"Это новая реальность. У меня есть свое мнение на этот счет, но это ничего не меняет", — добавил специалист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ТВ "Бенфики" представил виртуальную таблицу Примейры без учета судейских ошибок
16:55
Мировой футбол

ТВ "Бенфики" представил виртуальную таблицу Примейры без учета судейских ошибок - ФОТО

Клубный канал лиссабонцев показал, какое место "Орлы" должны занимать в чемпионате
Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Автобус "Ноттингем Форест" оштрафован за парковку перед матчем с "Брайтоном"
13:55
Мировой футбол

Автобус "Ноттингем Форест" оштрафован за парковку перед матчем с "Брайтоном" - ФОТО

Командный транспорт получил штраф прямо у отеля
Гурбан Гурбанов: "Если команда проигрывает, то проигрывает главный тренер" - ВИДЕО
13:25
Мировой футбол

Гурбан Гурбанов: "Если команда проигрывает, то проигрывает главный тренер" - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" выступил на первом в Азербайджане Форуме тренеров
"Тоттенхэм" повторил исторический антирекорд 1994 года
12:10
Мировой футбол

"Тоттенхэм" повторил исторический антирекорд 1994 года

Лондонский клуб поставил под угрозу свое пребывание в Премьер-лиге
Звездный сын Войцеха Щенсны продемонстрировал свои навыки перед Ханси Фликом
11:40
Мировой футбол

Звездный сын Войцеха Щенсны продемонстрировал свои навыки перед Ханси Фликом - ВИДЕО

Польский вратарь "Барселоны" привел своего сына из "Ла Масии" на тренировку основной команды

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана