Арне Слот о падении зрелищности матчей: "Моему футбольному сердцу это не нравится"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что большинство матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) перестали приносить ему эстетическое удовольствие из-за изменения игровых приоритетов команд.

Как сообщает İdman.Biz, специалист связал падение зрелищности футбола с акцентом на физическую борьбу и розыгрыши стандартов, которые стали доминировать в лиге. По словам Слота, сейчас в Англии допускается излишне жесткая игра против вратарей, которую в других чемпионатах, например в Эредивизи, немедленно пресекают свистками.

"Моему футбольному сердцу это не нравится. Если вы спросите меня, то когда я думаю о футболе, мне на ум приходит "Барселона" 10-15-летней давности. Сейчас большинство игр, которые я вижу в АПЛ, не доставляют мне удовольствия", — признался наставник мерсисайдцев.

При этом Слот подчеркнул, что высокая конкуренция остается сильной стороной турнира, хотя сам характер игры сильно изменился за последние несколько лет. Тренер не исключил, что в будущем акцент на стандартные положения станет нормой даже на уровне юношеских команд.

"Это новая реальность. У меня есть свое мнение на этот счет, но это ничего не меняет", — добавил специалист.