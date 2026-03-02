Флик перед битвой с "Атлетико": "Справимся без Левандовского"

Главный тренер футбольного клуба "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал отсутствие Роберта Левандовского в составе команды перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, польский нападающий получил повреждение в игре с "Вильярреалом", столкнувшись плечом с соперником.

"Нам нужно справиться с его отсутствием. Это была досадная ситуация, он столкнулся плечом с соперником в матче с "Вильярреалом". Отсутствие нескольких игроков — Гави, Кристенсена, Де Йонга — очень важно, но команда хорошо справляется с этим. Это возможности для других продемонстрировать свои способности", - заявил Флик.

Ответная встреча состоится 3 марта. В первом полуфинальном матче "Атлетико" одержал крупную победу со счетом 4:0, что существенно осложнило задачу каталонцам.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является "Барселона". В финале прошлого розыгрыша каталонский клуб обыграл мадридский "Реал" со счетом 3:2 в дополнительное время.