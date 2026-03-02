2 Марта 2026
Автобус "Ноттингем Форест" оштрафован за парковку перед матчем с "Брайтоном" - ФОТО

2 Марта 2026 13:55
Автобус "Ноттингем Форест" оштрафован за парковку перед матчем с "Брайтоном"

Командный автобус английского клуба "Ноттингем Форест" был оштрафован инспекторами за нарушение правил парковки в Брайтоне перед выездным матчем 28-го тура английской Премьер-лиги против местного "Брайтона".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Argus, инцидент произошел утром в день игры, когда водитель остановил транспортное средство прямо у входа в отель, где разместилась команда, не учтя строгие ограничения зоны. Фотографии штрафа, прикрепленного к лобовому стеклу огромного автобуса, мгновенно распространились в социальных сетях, став главной темой обсуждения перед стартовым свистком.

Отметим, что ирония ситуации не ускользнула от поклонников футбола: пользователи сети пошутили, что это первый раз в истории, когда команда буквально "припарковала автобус" (тактический термин, означающий глухую оборону) еще до выхода на поле, причем сделала это с официальным подтверждением от городских властей. Другие напротив, сочли этот штраф знаком к предстоящей игре.

Болельщики "Брайтона" также отметили, что штраф стал своеобразным "предупреждением" для гостей перед сложным матчем на южном побережье. Несмотря на курьезный характер происшествия, клубу придется выплатить установленную сумму штрафа, а инцидент добавил перчинки в противостояние двух команд, борющихся за высокие места в таблице.

İdman.Biz
