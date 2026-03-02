2 Марта 2026
"Манчестер Сити" готов заплатить 80 млн евро за защитника "Ньюкасла"

2 Марта 2026 17:55
"Манчестер Сити" готов заплатить 80 млн евро за защитника "Ньюкасла"

Футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность трансфера защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто за 80 миллионов евро.

Как сообщает İdman.Biz, 23-летний футболист может продолжить карьеру в составе "горожан" уже в ближайшее трансферное окно.

Интерес со стороны чемпионов Англии усилился на фоне проблем "Ньюкасла" в переговорах с игроком. Сообщается, что клуб не смог добиться прогресса в обсуждении условий нового соглашения, что делает уход защитника вполне вероятным.

Отметим, что Ливраменто выступает за "Ньюкасл" с 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. При этом рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро — вдвое меньше суммы, которую готов предложить "Сити".

İdman.Biz
