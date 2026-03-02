2 Марта 2026
RU

Гурбан Гурбанов: "Если команда проигрывает, то проигрывает главный тренер"

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 13:25
17
Гурбан Гурбанов: "Если команда проигрывает, то проигрывает главный тренер"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов выступил на первой панельной сессии дебютного в Азербайджане Форума тренеров.

Как сообщает İdman.Biz, специалист подробно разобрал роль наставника как лидера и менеджера, а также указал на инфраструктурные проблемы, тормозящие развитие местных футболистов по сравнению с европейскими стандартами.

"Быть тренером - непростая работа. Если сегодня я не проявляю любви и уважения к своей профессии, я никогда не смогу стать успешным тренером", — заявил Гурбанов в рамках темы "Роль главного тренера: лидер, педагог или менеджер".

По его словам, в футболе ответственность за результат всегда лежит на одном человеке:

"По моему мнению, тренер всегда должен быть в роли лидера. В футболе это качество особенно важно. Ответственность лежит на нас, и последнее решение всегда остается за главным тренером. В футболе есть такой принцип: если команда побеждает, то побеждают футболисты, если проигрывает — проигрывает главный тренер. Я всегда считал такой подход верным. Тренер должен быть рядом со спортсменами, потому что мы требуем, а они исполняют. Футболистам всегда нужно оказывать максимальную поддержку. Я считаю, что даже когда мне исполнится 60 лет, я должен продолжать самосовершенствоваться. Тренер должен и контролировать спортсменов, и тренироваться физически".

Гурбан Гурбанов также затронул вопрос качества полей и условий для подготовки, сравнив их с зарубежным опытом:

"Недавно мы посетили турецкую Анталью и ознакомились с тамошними условиями. Важнейший фактор в футболе — это передачи. Если тренировки проходят на некачественном поле, а от каждого футболиста требуется сделать около 50 передач, это становится очень сложным. Такие условия отрицательно сказываются на перформансе спортсменов и ослабляют их мотивацию. В этом плане мы отстаем от европейского футбола. Я всегда открыто высказываю свои мысли по этому поводу. Спортсмен не может развиваться при отсутствии условий".

В завершение выступления тренер отметил наличие потенциала у местных кадров: "Надеюсь, что в нашей стране вырастут специалисты высочайшего уровня не только в спорте, но и во всех сферах".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Автобус "Ноттингем Форест" оштрафован за парковку перед матчем с "Брайтоном"
13:55
Мировой футбол

Автобус "Ноттингем Форест" оштрафован за парковку перед матчем с "Брайтоном" - ФОТО

Командный транспорт получил штраф прямо у отеля
"Тоттенхэм" повторил исторический антирекорд 1994 года
12:10
Мировой футбол

"Тоттенхэм" повторил исторический антирекорд 1994 года

Лондонский клуб поставил под угрозу свое пребывание в Премьер-лиге
Звездный сын Войцеха Щенсны продемонстрировал свои навыки перед Ханси Фликом
11:40
Мировой футбол

Звездный сын Войцеха Щенсны продемонстрировал свои навыки перед Ханси Фликом - ВИДЕО

Польский вратарь "Барселоны" привел своего сына из "Ла Масии" на тренировку основной команды
Фарид Гаибов: "Радует участие в форуме достаточного количества известных специалистов"
11:10
Мировой футбол

Фарид Гаибов: "Радует участие в форуме достаточного количества известных специалистов" - ВИДЕО

Министр подчеркнул, что работа тренера требует огромной энергии и терпения
Лионель Месси перевернул дерби дублем и потроллил тренера "Орландо" - ФОТО/ВИДЕО
10:27
Мировой футбол

Лионель Месси перевернул дерби дублем и потроллил тренера "Орландо" - ФОТО/ВИДЕО

Аргентинец адресовал провокационный жест наставнику соперников Оскару Парехе

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет