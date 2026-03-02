Гурбан Гурбанов: "Если команда проигрывает, то проигрывает главный тренер"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов выступил на первой панельной сессии дебютного в Азербайджане Форума тренеров.

Как сообщает İdman.Biz, специалист подробно разобрал роль наставника как лидера и менеджера, а также указал на инфраструктурные проблемы, тормозящие развитие местных футболистов по сравнению с европейскими стандартами.

"Быть тренером - непростая работа. Если сегодня я не проявляю любви и уважения к своей профессии, я никогда не смогу стать успешным тренером", — заявил Гурбанов в рамках темы "Роль главного тренера: лидер, педагог или менеджер".

По его словам, в футболе ответственность за результат всегда лежит на одном человеке:

"По моему мнению, тренер всегда должен быть в роли лидера. В футболе это качество особенно важно. Ответственность лежит на нас, и последнее решение всегда остается за главным тренером. В футболе есть такой принцип: если команда побеждает, то побеждают футболисты, если проигрывает — проигрывает главный тренер. Я всегда считал такой подход верным. Тренер должен быть рядом со спортсменами, потому что мы требуем, а они исполняют. Футболистам всегда нужно оказывать максимальную поддержку. Я считаю, что даже когда мне исполнится 60 лет, я должен продолжать самосовершенствоваться. Тренер должен и контролировать спортсменов, и тренироваться физически".

Гурбан Гурбанов также затронул вопрос качества полей и условий для подготовки, сравнив их с зарубежным опытом:

"Недавно мы посетили турецкую Анталью и ознакомились с тамошними условиями. Важнейший фактор в футболе — это передачи. Если тренировки проходят на некачественном поле, а от каждого футболиста требуется сделать около 50 передач, это становится очень сложным. Такие условия отрицательно сказываются на перформансе спортсменов и ослабляют их мотивацию. В этом плане мы отстаем от европейского футбола. Я всегда открыто высказываю свои мысли по этому поводу. Спортсмен не может развиваться при отсутствии условий".

В завершение выступления тренер отметил наличие потенциала у местных кадров: "Надеюсь, что в нашей стране вырастут специалисты высочайшего уровня не только в спорте, но и во всех сферах".