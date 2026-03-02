2 Марта 2026
УЕФА наказал "Тоттенхэм" за расистское поведение фанатов

2 Марта 2026 20:31
УЕФА признал поведение болельщиков "Тоттенхэма" на матче Лиги чемпионов против "Айнтрахта" расистским и дискриминационным.

Как сообщает İdman.Biz, дисциплинарные меры приняты по итогам встречи, состоявшейся 28 января в Германии. Тогда "шпоры" одержали победу со счетом 2:0.

По решению УЕФА, лондонский клуб оштрафован на 30 000 евро, а также получил условный запрет на продажу билетов на один выездной матч. Санкция будет действовать с испытательным сроком до марта 2027 года.

Кроме того, "Тоттенхэм" дополнительно оштрафован на 2250 евро за бросание предметов с трибун во время игры.

Таким образом, английский клуб оказался под пристальным вниманием дисциплинарных органов УЕФА и рискует более жесткими санкциями в случае повторных нарушений.

